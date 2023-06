Pyrex abre falência após queda de vendas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Instante Brands, dona de marcas como a Pyrex e as panelas de pressão Instant Pot, abriu falência ao afirmar que as taxas de juro estão altas, as condições de crédito mais restritas e a queda da procura por parte dos consumidores causou uma dívida insuportável.



A empresa, controlada pela empresa private equity Cornell Capital LLC e outras 14 afiliadas, apresentaram na segunda-feira, um pedido de proteção contra os credores com passivo de mil milhões de dólares (cerca de 921,4 milhões de euros).

De acordo com Reuters, a Instant Brands refere que planeia continuar a funcionar enquanto se reestrutura por isso garantiu 132,5 milhões de dólares em financiamento.

Na terça-feira, num documento apresentado ao tribunal, o diretor de reestruturação, Adam Hollerbach afirmou que a empresa viu as vendas diminuírem à medida que os consumidores, após a pandemia covid-19, começaram a sair e viajar, o que fez com que gastassem menos em produtos para a casa. Acrescenta que a Instant Brands passou por várias fases de aumentos de preços e reduções de custos operacionais, mas não foi o suficiente e ainda enfrenta condições de crédito restrito de fornecedores.

A S&P Global, empresa americana que fornece informações e análise financeira, na semana passada, baixou a classificação da Instant Brands, afirmando que as vendas líquidas do primeiro trimestre caíram 21,9% em relação ao ano anterior.

Em janeiro, a Instant Brands concordou em pagar uma coima e alterar as suas práticas de marketing para resolver as queixas da Comissão Federal do Comércio dos EUA de que publicitava falsamente os copos da Pyrex como sendo "Made in USA" (feitos no EUA), enquanto importava alguns da China.