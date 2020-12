Às 9 da manhã de 8 de Julho de 2009, um responsável de uma cadeia de supermercados, identificada pela Autoridade da Concorrência como "Supermercado 2", enviou um email para um conjunto de colegas: "Tendo em conta todas as notícias que tem saído na comunicação social nos últimos dias, sobre as investigações que a AdC está a efectuar, ou pretende efectuar, sobre o relacionamento entre fornecedores-distribuidores, venho alertar para a necessidade, se ainda não o fizeram, de eliminarem todos os emails (incluindo este) com comunicação que verse sobre preços com os fornecedores e também entre equipas". O mesmo responsável dá um detalhe adicional: "Principalmente aqueles que não obedecem ao mail-tipo que temos implementado com a ajuda do Dep. [Departamento] Legal".

Às 19h44 do mesmo dia, num email com o assunto "cuidados a ter", outro responsável da mesma cadeia de supermercados comenta a missiva recebida de manhã: "Parece-me uma excelente recomendação", escreve para um conjunto de colegas, aparentemente chefias intermédias. "Para evitar a divulgação deste mail sugiro que destruam o mesmo e passem (reforcem) a mensagem verbalmente. Devem tb [também] ter cuidado com toda a documentação escrita, sejam prints de mails, sejam notas de reuniões", acrescenta.

Os dois emails rasurados, com instruções para destruir provas, fazem parte do manancial de provas que a Autoridade da Concorrência (AdC) recolheu em ações de buscas e que usou para multar em 304 milhões de euros quase todos os supermercados do país e os fornecedores Sociedade Central de Cervejas e Primedrinks. A inclusão dos emails no comunicado de divulgação da multa – a maior num processo da AdC até aqui – mostra que o regulador da concorrência está a aumentar a agressividade também na vertente da comunicação ao público e aos media.

A AdC condenou Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché por concertarem entre si os preços de vários produtos da Central de Cervejas: as cervejas Sagres e Heineken, a sidra Bandida do Pomar e a Água do Luso. Objectivo: "para os fazer subir de forma gradual e progressiva no mercado retalhista", aponta a AdC no comunicado.

Numa segunda decisão condenatória, o regulador que zela pela concorrência condenou as mesmas cadeias de supermercados e ainda a Lidl e a Cooplecnorte (que tem a marca E.Lecrec) por combinar preços de bebidas alcoólicas com a Primedrinks. Este distribuidor tem os vinhos Esporão e Aveleda, os whiskies "The Famous Grouse" e "Grant’s" e o gin "Hendrick´s", entre outras marcas.

A combinação, explica a AdC, não era feita directamente entre os supermercados – o fornecedor era o intermediário. "Através do recurso a um fornecedor comum as empresas participantes asseguravam o alinhamento dos seus preços de venda ao público, assim restringindo a concorrência pelo preço entre supermercados e privando os consumidores de preços diferenciados", indica o regulador liderado por Margarida Matos Rosa.



Os emails divulgados no comunicado estão rasurados pela AdC, mas pela identificação de quem foi multado é possível por vezes perceber de onde saíram. O que transparece de forma mais clara é a troca de emails sobre alinhamento de preços, sobre monitorização do cumprimento desses arranjos – e sobre como ocultar as pistas.





Email de 8 de julho de 2009





"Como é já do vosso conhecimento estamos na iminência de conseguir subir alguns artigos no [Supermercado1]", lê-se num email enviado por um funcionário da Prime Drinks a 4 de Novembro de 2011, com a lista de bebidas e os preços novos. "É mandatório garantir que os restantes operadores [supermercados] não vão comprometer este movimento e por isso NÃO colocar estes artigos em folheto e assegurar que os preços não são trancados para as feiras", continua o funcionário.

Email de 4 de novembro de 2011

Noutro, de 4 de Novembro de 2011, um funcionário explica como vão definir os preços de forma a que seja possível ao fornecedor fazê-los subir não só naquela cadeia de supermercados, como em todas: "Com a entrada da nova tabela de preços e do novo ano a [Fornecedor 1] solicitou-nos o alinhamento dos nossos PVPs [preços de venda ao público] para os PVPs que actualmente recomendam por forma a conseguirem também que o mercado acompanhe a sua subida. Aguardamos a sua validação", lê-se num email enviado por um funcionário de um supermercado identificado pelo regulador apenas como "Supermercado 2". Noutro email de 3 de junho de 2015, um funcionário da Central de Cervejas diz, a propósito do aumento do six-pack de garrafas de cerveja Sagres de 33 centilitros: "É exactamente esse o objectivo. Aumentar preços!! Keep going!!".

Email de 3 de junho de 2015

Num conjunto de emails, refere a AdC, percebe-se que os supermercados "monitorizavam as lojas que se afastavam da prática, pressionando para que todos praticassem o mesmo preço". "Os preços recomendados serão adoptados", lê-se num email enviado a 3 de Abril de 2013 pelo funcionário de um supermercado identificado como "Supermercado 1" a um destes fornecedores. "Contudo, o meu shopping indica que as lojas o [Supermercado 3] de Alverca e o [Supermercado 4] de S. Bento não estão a seguir os vossos preços recomendados", escreve de seguida.

Email de 3 de abril de 2013



"Com este esquema, todos os envolvidos beneficiam com o alinhamento e os aumentos dos preços concertados", aponta a AdC. "Só os consumidores são prejudicados", conclui. Do bolo de 304 milhões de euros, a multa principal é para a cadeia da Sonae, Modelo Continente (121,9 milhões de euros) e a segunda para a Pingo Doce (91,1 milhões de euros), da Jerónimo Martins. A Auchan, dona dos supermercados Jumbo, foi multada em 22,25 milhões de euros, a Intermaché em 19,39 milhões. A Central de Cervejas em 29,5 milhões e a Primedrinks em cerca de 7 milhões.

Estas duas decisões não esgotam as investigações da AdC em curso na chamada grande distribuição, ou seja, os supermercados. A AdC recorda no comunicado que "realizou durante o ano de 2017 buscas em instalações de 44 entidades, tendo os resultados sido incorporados em 16 processos contraordenacionais, mais de uma dezena dos quais neste setor". Nos 16 processos esta é a primeira decisão - há mais seis que resultaram em acusações por práticas semelhantes entre supermercados e fornecedores de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, de pão e bolos embalados e de produtos de higiene pessoal, beleza e cosmética.

Algumas empresas, como a Pingo Doce, já anunciaram a intenção de recorrer da decisão da AdC para o Tribunal da Supervisão, Regulação e Concorrência, em Santarém. Esta vaga de investigações surgiu com uma investigação da AdC à Super Bock por imposição de preços, que levou a uma sequência de ações de busca e acesso a emails que foram desenrolando um novelo cada vez maior de concluio de preços.