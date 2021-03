Como os supermercados viciaram preços durante quase 10 anos

A Autoridade da Concorrência publicou as decisões, com excertos de centenas de emails, que sustentam a multa histórica de 304 milhões de euros aos maiores supermercados e aos fornecedores de cervejas Sagres, águas do Luso e outras bebidas.

"Viva! Agora que a Sonae e Pingo Doce alinharam os preços peço-vos que façam o mesmo nas vossas lojas". O email é de um gestor de vendas da Sociedade Central de Cervejas (SCC), dona da cerveja Sagres e das águas do Luso, entre outras marcas, e tinha como destinatário um gestor da Auchan, dona dos supermercados Jumbo. Em anexo à mensagem ia um ficheiro com os novos preços de venda ao público recomendados para todas as cervejas da SCC, que as empresas rivais de grande distribuição do país passariam a praticar concertadamente no país. O email é um dos 1.711 ficheiros eletrónicos que sustentam a multa recorde de 303,7 milhões de euros, aplicada pela Autoridade da Concorrência (AdC), no final do ano passado, às principais cadeias de supermercados e aos fornecedores de bebidas SCC e Primedrinks.

As mais de 1.100 páginas de texto das decisões da AdC, publicadas no final de fevereiro, trazem mais informação face à que o regulador já tinha divulgado no anúncio da multa em dezembro passado. Nas duas decisões a AdC descreve ao detalhe, com recurso à transcrição e exibição de dezenas de emails, um esquema de concertação dos preços de várias bebidas à venda nos supermercados em todo o país pelo menos entre 2008 e 2017. Os supermercados não comunicavam diretamente entre si neste esquema – a combinação era feita através dos fornecedores, a Central de Cervejas e a Primedrinks, que coordenavam todas as movimentações dos preços, no que é conhecido como uma prática "hub and spoke".

"Tais comportamentos envolvem normalmente a comunicação pelo fornecedor às empresas de distribuição de uma recomendação de PVP [preço de venda ao público] que, na realidade, funciona como ponto de referência para a convergência dos reposicionamentos de PVP no mercado", explica o regulador da concorrência na decisão sobre o caso da SCC. "A prova demonstra que os PVP comunicados pelo fornecedor são previamente discutidos com as empresas de distribuição visadas, que dão a sua anuência ao nível de PVP fixado e ao calendário para os reposicionamentos no mercado", acrescenta. A combinação era, depois, alvo de "uma rigorosa monitorização" dos preços, feita por todos os envolvidos e por "mecanismos de coação" sobre as lojas que não estavam a cumprir os preços pré-acordados.