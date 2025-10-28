Microsoft fica com 27% da dona do ChatGPT. OpenAI avaliada em 500 mil milhões

O acordo assinado entre as duas tecnológicas abre caminho para uma restruturação profunda na OpenAI, a caminho de se tornar numa organização com fins lucrativos. As duas empresas assinaram ainda um outro acordo que prevê a venda de serviços de computação da Azure à dona do ChatGPT.

O acordo estava há muito a ser negociado, mas finalmente materializou-se. A Microsoft e a OpenAI assinaram uma parceria que dá à empresa liderada por Satya Nadella uma participação de 27% na dona do ChatGPT e abre caminho para a tecnológica de Sam Altman tornar-se numa organização com fins lucrativos - contra a vontade de um dos seus co-fundadores, Elon Musk.



A particpação da Microsoft na OpenAI está avaliada em 135 mil milhões de dólares e, além de conseguir entrar no capital da tecnológica, a empresa fundada por Bill Gates terá ainda acesso à tecnologia da "startup" pelos próximos sete anos (até 2032), mesmo que a dona do ChatGPT consiga atingir inteligência artificial geral (AGI) - ou seja, o ponto em que os sistemas de inteligência artificial conseguem replicar um nível de inteligência semelhante à humana e alcançar capacidade de autoensino.

O acordo avalia a OpenAI em 500 mil milhões de dólares e remove um grande obstáculo no caminho da empresa para conseguir angariar capital de risco. Em 2019, a Microsoft e a "startup" assinaram um acordo que deu a gigante tecnológica direitos sobre grande parte do trabalho da empresa, em troca de serviços de computação em nuvem. As limitações introduzidas nessa parcerias têm sido um ponto de fricção entre as duas empresas, à medida em que a dona do ChatGPT tem conquistado tração.

A empresa de Sam Altman foi criada em 2015 como uma organização sem fins lucrativos, mas, de forma a conseguir angariar capital de risco e atrair investimento externo, a tecnológica formou, quatro anos depois, a OpenAI LP - uma entidade com fins lucrativos, controlada pela sua organização irmã.

"A OpenAI concluiu a sua recapitalização, simplificando a sua estrutura corporativa", explica Bret Taylor, presidente do conselho de administração da empresa, citado em comunicado. "A organização sem fins lucrativos continua a controlar a organização com fins lucrativos e agora tem um caminho direto para recursos importantes antes da chegada da AGI", conclui.

A Microsoft fechou ainda um acordo com a dona do ChatGPT para a venda de serviços de computação em "cloud" através da Azure, avaliado em 250 mil milhões de dólares. Como moeda de troca, a tecnológica de Satya Nadella não vai mais poder negar este tipo de serviços à OpenAI, nem terá direitos sobre o "hardware" produzido pela sua participada.

Os dois acordos foram o suficiente para elevar a Microsoft novamente ao patamar de "four trillion dollar baby", atingindo uma capitalização de mercado de quatro biliões de dólares - pela segunda vez na história da tecnológica em bolsa. O entusiasmo foi suficiente para contagiar o restante setor e levou mesmo a Apple a ultrapassar a mesma marca. A esta hora, a empresa fundada por Bill Gates acelera 2,21% para 543,24 dólares.