OpenAI reformula política de direitos de autor

A OpenAI anunciou hoje alterações na política de direitos de autor para o Sora 2, o seu sistema de criação de vídeo com Inteligência Artificial (IA), para um controlo mais detalhado sobre o uso destes direitos.



Sam Altman anuncia mudanças na política de direitos de autor da OpenAI para vídeos com IA Florian Gaertner/picture-alliance/dpa/AP Images

O lançamento do gerador de vídeos com IA da dona do ChatGPT colocou novamente em discussão o uso que os utilizadores fazem de personagens fictícias protegidas por direitos de autor.

Em causa está a utilização de personagens fictícias para situações que nem sempre seguem o exemplo da narrativa na qual estão originalmente inseridas.

Para responder a esta situação, a OpenAI irá alterar a sua política de direitos de autor, possibilitando aos detentores desses direitos "um controlo mais detalhado sobre a geração de personagens", informou o diretor executivo, Sam Altman, no seu blogue.

Segundo o responsável, "muitos detentores de direitos estão entusiasmados com este novo tipo de 'ficção interativa com fãs' e acreditam que lhes trará muito valor, mas desejam especificar como as suas personagens podem ser usadas".

Altman também antecipou que a empresa está a trabalhar numa forma de gerar receitas, com um sistema que irá compensar os detentores de direitos de autor que optam por permitir que as suas personagens façam parte dos vídeos criados.

Na semana passada, a empresa disponibilizou a aplicação Sora para o sistema iOS, na qual os utilizadores poderão aceder a vídeos gerados por IA com até 10 segundos de duração, num 'feed' vertical no qual poderão navegar com um sistema 'scroll', ao estilo do TikTok.

A aplicação também vai permitir utilizar um algoritmo para recomendar vídeos, podendo os utilizadores interagir com o conteúdo de que gostam, deixando comentários ou utilizando vídeos para fazer recriações.

Especialistas ouvidos pela agência de notícias Associated Press temem que a nova forma de criar vídeos degrade o ecossistema da informação, contribuindo para a amplificação de conteúdo desinformativo.

A empresa introduziu também novos controlos na aplicação para que os utilizadores possam estabelecer restrições sobre o uso que outras pessoas fazem das suas participações nos vídeos gerados por IA.

A aplicação não só permite gerar, partilhar e descobrir vídeos, como também introduziu uma ferramenta que torna possível o aparecimento do próprio utilizador em vídeo.

Tal como acontece com os restantes vídeos gerados, outros utilizadores podem utilizá-los para fazer novas criações.

Desta forma, para evitar que a imagem de uma pessoa seja usada de forma inadequada, a OpenAI permite que os utilizadores possam dar indicações para restringir o que os outros podem fazer com a sua imagem.

É possível impedir que a imagem de uma pessoa apareça em vídeos com comentários políticos, por exemplo.