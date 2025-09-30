OpenAI lança oficialmente ferramentas de controlo parental no ChatGPT

Esta opção permite que os pais selecionem determinados tipos de conteúdo para limitar a sua aparição no 'chat', como conteúdo gráfico, relacionado com desafios virais, jogos sexuais, românticos, violentos ou padrões de beleza extremos, detalhou a empresa num comunicado.

A OpenAI lançou esta terça-feira oficialmente as ferramentas de controlo parental no ChatGPT, para que os pais possam personalizar as configurações da conta dos filhos com proteções contra conteúdo sensível.



OpenAI lança ferramentas de controlo parental no ChatGPT para famílias Matthias Balk/picture-alliance/dpa/AP Images

A empresa liderada por Sam Altman anunciou as novas opções de controlo parental para o seu assistente de Inteligência Artificial (IA) no início deste mês, com o objetivo de ajudar os pais a gerir a utilização do ChatGPT pelos adolescentes e garantir um espaço seguro com o "chatbot".

Agora, estas funções já estão oficialmente disponíveis para todos os utilizadores do modelo, permitindo que os pais associem a sua conta à dos filhos adolescentes e adicionem proteções adicionais de conteúdo.

Esta opção permite que os pais selecionem determinados tipos de conteúdo para limitar a sua aparição no 'chat', como conteúdo gráfico, relacionado com desafios virais, jogos sexuais, românticos, violentos ou padrões de beleza extremos, detalhou a empresa num comunicado citado pela agência Europa Press.

Desta forma, também foram disponibilizadas funções adicionais de personalização, que incluem a possibilidade de desativar a memória do modelo, para que os pedidos não fiquem guardados no histórico, nem sejam usados para responder às solicitações dos adolescentes.

Os pais podem ainda desativar o modo de voz do assistente, bem como a capacidade de gerar imagens, de modo que o 'chatbot' não possa criar nem editar fotografias.

Para que as conversas com os adolescentes não sejam utilizadas para melhorar os modelos que impulsionam o ChatGPT, os pais poderão optar por excluir as contas dos seus filhos adolescentes do treino do modelo, sendo também possível configurar horários durante os quais o ChatGPT não poderá ser utilizado.

Todas estas funções são complementadas com notificações nos Controlos Parentais que pretendem manter os pais informados sobre a atividade dos filhos com a ferramenta de IA.

Para o desenvolvimento destas funcionalidades, a OpenAI trabalhou em conjunto com especialistas e grupos de defesa, como a Common Sense Media, com o objetivo de orientar a sua abordagem e refinar os controlos parentais para o seu serviço.

Assim, para configurar os controlos parentais, basta que os pais ou tutores enviem um convite ao filho adolescente para estabelecer ligação entre as contas.

Uma vez aceite este pedido, os pais poderão gerir a configuração a partir da sua própria conta.

No entanto, o diretor sénior de programas de IA da organização sem fins lucrativos Common Sense Media, Robbie Torney, salientou que, embora os controlos parentais sejam um bom ponto de partida para gerir a utilização do ChatGPT por menores, "funcionarão melhor" se forem utilizados em combinação com conversas constantes sobre a utilização responsável da IA.

Deve levar-se ainda em consideração que a OpenAI também lançou uma nova página de Recursos para Pais, que incluiu guias e ideias para ajudar as famílias a explorar as possibilidades que a IA oferece.

A empresa também lembrou que as novas ferramentas de controlo parental são compatíveis com o novo sistema em desenvolvimento de previsão de idade a longo prazo, que irá permitir deduzir automaticamente se um utilizador tem menos de 18 anos, para aplicar uma configuração de uso do 'chatbot' adequada para adolescentes.