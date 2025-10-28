Elon Musk lança concorrente à Wikipédia com artigos gerados por IA

A Grokipedia foi criada com código aberto, pelo que qualquer utilizador pode utilizar os seus serviços "sem qualquer custo", como esclareceu Musk.

A xAI lançou a Grokipedia, que se apresenta como uma alternativa à Wikipédia e que conta com mais de 885 mil artigos gerados pela Inteligência Artificial (IA) do Grok, anunciou Elon Musk na rede social X.



Elon Musk anuncia Grokipedia, alternativa à Wikipédia gerada por IA AP Photo/Susan Walsh, File

A empresa de IA liderada por Elon Musk disponibilizou aos utilizadores este repositório de informação para que qualquer pessoa possa pesquisar informações de forma simples, com o objetivo de partilhar "a verdade".

Disponível a nível global, a Grokipedia apresenta-se como uma interface de pesquisa simples, na qual se pode obter informação a partir de vários artigos, gerados pela IA do Grok.

Nice work by the @xAI team on https://t.co/op5s4ZiSwh!



The goal here is to create an open source, comprehensive collection of all knowledge.



Then place copies of that etched in a stable oxide in orbit, the Moon and Mars to preserve it for the future.



— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025

Atualmente, a nova ferramenta conta com 885.279 artigos disponíveis e apresentados apenas com texto, não dispondo de imagem. Conforme detalhado pelo próprio Musk numa publicação na rede social X, esta é a primeira versão da novidade, que será aprimorada nas próximas versões.

A Grokipedia foi criada com código aberto, pelo que qualquer utilizador pode utilizar os seus serviços "sem qualquer custo", como esclareceu Musk.

Além disso, os artigos podem ser editados e as alterações efetuadas podem ser visualizadas, embora, por enquanto, essas opções não estejam disponíveis para os utilizadores.

Deve ter-se ainda em conta que alguns artigos oferecem conteúdo adaptado da própria plataforma Wikipédia.

A este respeito, a porta-voz da Fundação Wikimedia, Lauren Dickinson, citada pela agência Europa Press, esclarece que já foram realizadas "muitas experiências para criar versões alternativas da Wikipédia" e que estas iniciativas "não interferem" com o seu trabalho e missão.

"Até a Grokipedia precisa da Wikipédia para existir", rematou Dickinson.