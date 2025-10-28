A Grokipedia foi criada com código aberto, pelo que qualquer utilizador pode utilizar os seus serviços "sem qualquer custo", como esclareceu Musk.
A xAI lançou a Grokipedia, que se apresenta como uma alternativa à Wikipédia e que conta com mais de 885 mil artigos gerados pela Inteligência Artificial (IA) do Grok, anunciou Elon Musk na rede social X.
Elon Musk anuncia Grokipedia, alternativa à Wikipédia gerada por IAAP Photo/Susan Walsh, File
A empresa de IA liderada por Elon Musk disponibilizou aos utilizadores este repositório de informação para que qualquer pessoa possa pesquisar informações de forma simples, com o objetivo de partilhar "a verdade".
Disponível a nível global, a Grokipedia apresenta-se como uma interface de pesquisa simples, na qual se pode obter informação a partir de vários artigos, gerados pela IA do Grok.
Atualmente, a nova ferramenta conta com 885.279 artigos disponíveis e apresentados apenas com texto, não dispondo de imagem. Conforme detalhado pelo próprio Musk numa publicação na rede social X, esta é a primeira versão da novidade, que será aprimorada nas próximas versões.
A Grokipedia foi criada com código aberto, pelo que qualquer utilizador pode utilizar os seus serviços "sem qualquer custo", como esclareceu Musk.
Além disso, os artigos podem ser editados e as alterações efetuadas podem ser visualizadas, embora, por enquanto, essas opções não estejam disponíveis para os utilizadores.
Deve ter-se ainda em conta que alguns artigos oferecem conteúdo adaptado da própria plataforma Wikipédia.
A este respeito, a porta-voz da Fundação Wikimedia, Lauren Dickinson, citada pela agência Europa Press, esclarece que já foram realizadas "muitas experiências para criar versões alternativas da Wikipédia" e que estas iniciativas "não interferem" com o seu trabalho e missão.
"Até a Grokipedia precisa da Wikipédia para existir", rematou Dickinson.
Cliques e emoções substituíram rigor e independência. Talvez o legado de Pinto Balsemão possa lembrar que ética, critério e responsabilidade são os alicerces de uma sociedade sustentável e de uma esfera pública saudável.
André Ventura disse finalmente aquilo que há tanto tempo ansiava: “Não era preciso um Salazar, eram precisos três para pôr o país em ordem”. Resta saber se esse salazarista conhece a fábula da rã que queria ser grande como um boi.