A empresa de navios do empresário vai receber 40 milhões de euros de fundo que tem como objetivo apoiar a capitalização de empresas afetadas pela pandemia.

Empresa de Mário Ferreira recebe 52% da recapitalização estratégica do PRR

Segundo a lista de investimentos, ontem divulgada pelo Banco Português de Fomento (BPF), e citada pelo jornal Público , 40 milhões de euros (52% do total já aprovado) irão para a Pluris Investments, de Mário Ferreira.O empresário nortenho diz que o valor recebido se destina a apoiar um aumento de capital da empresa de navios turísticos Mystic Cruises. O Estado não vai tomar capital da empresa, sendo que o investimento será em obrigações convertíveis, assegura o empresário ao diário.O Programa de Recapitalização Estratégica é um dos dois financiados com empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência que o BPF tem em curso para apoiar a capitalização de empresas afetadas pela pandemia.