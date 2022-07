Aeroportos. Congestionamentos podem prosseguir até setembro

Durante o fim de semana, foram mais de uma centena os voos cancelados só no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Nas viagens com destino à capital, a situação foi semelhante. Segundo dados da ANA - Aeroportos de Portugal, entre as 24h e as 23h50 de domingo, o número de cancelamentos de voos previstos para aterrar ascendeu a 26. Esta segunda-feira, dia 4, foram pelo menos 29 os voos com previsão de cancelamento.