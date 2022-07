Empresa Douro Azul de Mário Ferreira alvo de buscas

Buscas estarão relacionadas com suspeitas no negócio da compra e venda do navio Atlântida.

A empresa Douro Azul, propriedade de Mário Ferreira, está a ser alvo de buscas. Em causa estarão suspeitas de fraude fiscal qualificada na compra e venda do navio Atlântida, adianta o Correio da Manhã.





As buscas estão a ser realizadas pela Autoridade Tributária e pelo DCIAP. O Correio da Manhã também já tinha dado conta de que a Procuradoria Europeia estava a investigar o empresário por suspeitas relacionadas com a atribuição de fundos comunitários a empresas do seu grupo.Leia mais no Correio da Manhã