Shein. Como funciona o novo e polémico gigante da moda?

Os relógios marcam 13h30 quando as luzes de néon se ligam de novo sobre as máquinas de costura e as tábuas de passar a ferro. Por entre caixas e pilhas de roupa amontoadas até bem alto, os trabalhadores emergem da sua sesta. Pequenas camas de campismo são rapidamente postas de lado e os telemóveis apressadamente enfiados no fundo dos bolsos. Está na hora de voltar ao trabalho para os aproximadamente 250 empregados desta fábrica em Nancun, uma aldeia que foi absorvida pela megacidade de Guangzhou, na ponta mais a sul da China.