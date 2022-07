Foi divulgada a lista de empresas que vão receber capital do Banco de Fomento. A Pluris Investments vai arrecadar 52% do valor já aprovado.

Ana Gomes sobre Mário Ferreira: "Não faltam ajudantes para ajudar a fomentar as ajudazinhas"

Ana Gomes reagiu no twitter à notícia de que a Pluris Investments, empresa de Mário Ferreira, irá receber 52% do total de ajudas públicas à capitalização de empresas afetadas pela pandemia, inseridas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).