Criptomoedas: Nas teias de uma burla quase perfeita

Joana e Filipe (nomes fictícios) navegavam na internet quando lhes apareceu uma janela sugestiva: anunciava um esquema de investimento com retornos prometidos de no mínimo 10% por mês. Filipe tinha acabado de ser despedido. Joana já há algum tempo que investia em criptomoedas. As pesquisas iniciais que fizeram pareciam indicar que estava tudo certo. Começaram por investir 250 euros, mas à medida que viam os lucros crescer na conta da plataforma online, foram aumentando os valores. No fim, perderam cerca de 20 mil euros, toda a indemnização que Filipe tinha recebido da empresa que o despediu.