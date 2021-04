CMVM alerta investidores sobre Cláudio André

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários alerta para que o influenciador digital "não se encontra legalmente habilitada" para publicidade relacionada com intermediação financeira..

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) emitiu um alerta par o YouTuber Cláudio André, informando que o jovem não está "autorizado nem registado junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal". O influencer digital utiliza as suas redes sociais para aliciar clientes a inscreverem-se na sua página intermediação financeira, prometendo resultados financeiros bastante positivos caso os clientes sigam as suas indicações.





no qual se transacionam divisas mundiais.



A CMVM emitiu esta segunda-feira um alerta onde refere que Cláudio André "não se encontra legalmente" habilitado para "realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira".Cláudio André tem vindo a cimentar a sua imagem como um trader de sucesso através das suas redes sociais (principalmente o YouTube e o Instagram), e promete a quem o segue que os irá aconselhar financeiramente de forma a conseguirem atingir uma vida de luxo através do Forex, o mercado

No seu website, para o qual a CMVM deixa também um alerta, o auto intitulado "empreendedor digital" oferece planos mensais de apoio que incluem cursos e consultores de conta, com mensalidades que vão de um plano gratuito aos 199 euros.