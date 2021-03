Numeiro, David GYT e Windoh: YouTubers, investidores de sucesso ou burlões?

António tem um salário de cerca de mil euros mensais e tem 24 anos. Como milhares de jovens portugueses, passa muito tempo nas redes sociais e tinha vontade de ganhar dinheiro de "forma fácil". Do outro lado desta história está o YouTuber Numeiro que prometia a quem aderisse ao seu negócio um lucro rápido, seguro e quase garantido. Para isso bastava pagar uma mensalidade e seguir os passos recomendados pelo mentor. Os dois jovens fizeram um negócio e António perdeu cerca de três mil euros, enquanto Numeiro ganhou centenas. E como esta, há dezenas de outras histórias em Portugal, tantas que o Ministério Público já abriu um inquérito aos cursos de criptomoedas dados por Youtubers.

A SÁBADO falou com 12 jovens - todos homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 29 anos - que sentem ter sido enganados por YouTubers que seguem há anos e a quem confiaram o seu dinheiro. Em comum, além do sexo e da faixa etária, está um receio: nenhum dos denunciantes quis ser identificado por medo de represálias, o que leva a que todos os nomes dos denunciantes presentes nesta peça sejam fictícios. "Isto tem de ser em anónimo, porque não quero ser processado", diz-nos Jorge, de 21 anos, que perdeu cerca de 700 euros em esquemas com dois YouTubers: David GYT e Numeiro. Já outro dos queixosos diz mesmo ter sido ameaçado por estes dois empresários.

A história de Jorge e de António está longe de ser única. Dezenas de jovens portugueses referem ter sido "enganados" por David Soares (David GYT, 24 anos) e João Barbosa (Numeiro, 23 anos), mas há muitos outros negócios montados nas redes sociais que consistem em aliciar jovens a entrar em equipas de empreendedores e investidores que garantem sucesso rápido e fácil. Muitos destes negócios são denunciados por especialistas consultados pela SÁBADO como sendo "esquemas em pirâmide" que mais facilmente levam uma pessoa a perder todo o dinheiro investido do que a fazer qualquer tipo de lucro.