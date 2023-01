Funcionária em teletrabalho obrigada a reembolsar empregador por 'roubo de tempo'

Uma mulher canadiana foi condenada por um tribunal civil a compensar o seu ex-empregador por "roubo de tempo", depois de ter ficado provado que não estava sempre a trabalhar por um software de rastreamento.





Karlee Besse era contabilista e trabalhava remotamente na província canadiana de Colúmbia Britânica. Quando foi afastada, processou a Reach CPA por considerar ser vítima de despedimento sem justa causa e pediu uma indemnização de cinco mil dólares canadianos, o equivalente a 3.447 euros.No entanto quando o caso estava a ser julgado em tribunal a empresa apresentou registos de mais de 50 horas que "não pareciam ter sido gastas em tarefas relacionadas com trabalho". Nesse momento a Reach partilhou que tinha instalado um software de rastreamento chamado TimeCamp no computador de Karlee Besse, depois de descobrir que a contabilista declarava despesas acima do orçamento e entregava os ficheiros atrasados.O software em questão pretende rastrear o tempo que um documento está aberto e como um funcionário utiliza o documento, comparando estes tempos com o que o funcionário declara como estando a trabalhar. Esta é uma estratégia que as empresas de trabalho remoto estão a utilizar cada vez mais.Semanas depois de instalar este programa no computador de Karlee, a empresa terá identificado "irregularidades entre os quadros horários e os registos feitos pelo software".A ex-trabalhadora demonstrou-se preocupada com a utilização do programa e referiu questões relacionadas com a sua privacidade, uma vez que estava preocupada com a vigilância durante o uso pessoal do computador. No entanto, a empresa demonstrou como o TimeCamp consegue fazer a distinção do tempo de trabalho para a utilização pessoal de uma forma automática.Para tentar justificar as 50 horas em falta, Karlee Besse referiu ainda que utilizava vários documentos impressos enquanto trabalhava e que a Reach não estava informada porque "sabia que não gostariam" e tinha medo das repercussões. No entanto, afirmou que o software também regista a impressão de documentos e que poucos foram registados como impressos, ainda assim, o trabalho feito nos documentos impressos teria de ser inserido no sistema da empresa, o que também não aconteceu.Assim sendo, o juiz acabou por rejeitar a reclamação da contabilista e ainda ordenou que Karlee Besse pagasse 1.696 euros que teria recebido da empresa relativos aos salários até ao final do seu contrato.