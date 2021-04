Coinbase. A 'bolsa' de criptomoedas que já vale 100 mil milhões

As ações da Coinbase começaram a ser negociadas ontem, dia 14, a 381 dólares cada, chegaram a bater nos 420 e fecharam a sessão a valer 328. Foi um dia de estreia volátil no Nasdaq, a bolsa de valores de Nova Iorque onde as principais empresas tecnológicas do mundo estão cotadas.



Outra coisa não seria de esperar de uma empresa que em menos de nove anos teve uma valorização estratosférica com a sua plataforma de transação de criptomoedas, um ativo que tanto pode subir 30% num dia como descer 50% no seguinte.



Criada em 2012 por dois aficionados de bitcoin que se conheceram no fórum de internet Reddit, a Coinbase vale hoje mais de 100 mil milhões de dólares.



O que é a Coinbase?