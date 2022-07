CMTV lidera audiências e regista melhor semana de sempre

A CMTV voltou a liderar audiências no cabo e registou a melhor semana de sempre entre 11 e 17 de julho. Durante o estado de contingência, enquanto centenas de bombeiros combatiam os intensos fogos que assolaram o país, os portugueses escolheram o acompanhamento em permanência da CMTV para se manterem informados.







Redação CM/CMTV

Com uma média recorde de 6,38% de share e 132 mil espetadores a cada minuto, o canal do Correio da Manhã liderou a informação no cabo muito à frente do canal CNN e da SIC notícias. Em média, mais de 2 milhões e 700 mil espetadores contactaram com a CMTV durante o dia, o valor mais elevado de sempre.Em julho, a preferência dos portugueses é clara: A CMTV lidera a informação no cabo com uma média de 5,8% de share, à frente do canal CNN com 3,2% e da SIC notícias com 2,4%. A RTP3 obteve uma média de 0,6% de share.A CMTV está disponível no canal 8 de todas as plataformas mas não emite na TDT. Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.