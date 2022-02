CMTV ultrapassa RTP1 na audiência diária no melhor dia de sempre da TV do Correio da Manhã

Pela primeira vez na sua história, a CMTV registou mais audiência que o canal 1 da RTP ao longo de um dia inteiro. Com efeito, este sábado a CMTV registou um share médio diário de 10,7%, contra 9,1% da RTP1.







Cofina Media

Foi também o melhor resultado de sempre da televisão do Correio da Manhã, que está a caminho do nono aniversário. Em média, a cada minuto do dia acompanharam a emisssão da CMTV 250.800 espectadores. Em Lisboa, a CMTV superou a TVI.A audiência total foi de 3,2 milhões.O programa mais visto do dia no cabo foi o CM Jornal de horário nobre, com 674 mil espectadores em média, equivalente a 13,5% de share. A CMTV já regista mais audiência que a televisão do Estado em vários horários, incluindo no horário nobre, mas ontem foi o primeiro dia em que ficou à frente do canal 1 no resultado global do dia.O dia ficou marcado pela história de Rayan, o menino marroquino de cinco anos que caiu num poço, onde ficou preso durante cinco dias. Não resistiu aos ferimentos. Os desenvolvimentos foram acompanhados pelo site daao longo de todo o dia.