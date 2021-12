CMTV derrota RTP 1 em horário nobre no dia da saída de Jorge Jesus do Benfica

A CMTV derrotou o canal 1 da RTP no horário nobre. O programa ‘Liga D’Ouro’, da televisão do Correio da Manhã, foi acompanhado em média por cerca de 208 mil pessoas, o equivalente a 5,4% de share. No mesmo horário, a RTP 1 registou pouco mais de 185 mil espectadores, o equivalente a 4,8% de share. Também os restantes canais de informação nacional ficaram atrás da CMTV.







A SIC Notícias registou 1,5% no horário do programa ‘Liga d’ Ouro’, o canal CNN ficou ainda mais abaixo, com 1,3%, enquanto a RTP3 conseguiu 0,4%. Na média diária, aliderou mais uma vez, com um share médio de 5,6%, o canal CNN ficou atrás, com 2,6%, e a SIC Notícias registou 2,1%.Em dezembro, avai completar uma sequência de 60 meses seguidos na liderança da informação nacional e também de todo o mercado de cabo. Ou seja, há 5 anos consecutivos que aé a estação preferida dos portugueses para se manterem informados. Aé emitida no canal 8 de todas aa plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT. Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.