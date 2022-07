Está a pensar arrendar casa? Saiba quais são as zonas mais baratas e caras do País

Com a inflação a subir, assim como as taxas de juro no crédito habitação, comprar casa em Portugal pode tornar-se um verdadeiro desafio para as famílias portuguesas. Neste contexto, o arrendamento volta a surgir no panorama como uma hipótese bastante apelativa, mas os preços de norte a sul do país variam muito, razão pela qual é melhor estudar e fazer todas as contas antes de decidir avançar com um negócio.