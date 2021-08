CMTV cresce 23,7% no melhor mês do ano

A CMTV cresceu 23,7% quando comparado o share de julho com o período homólogo do ano anterior. A televisão do Correio da Manhã liderou o consumo de televisão por cabo todos os dias do mês de julho.







Redação do Correio da Manhã e da CMTV

Com efeito, em julho a CMTV fechou o mês com um share médio de 4,7%, o mais alto do ano, o que equivale a 98300 espectadores a cada minuto do dia (crescimento homólogo de 19,6%).O canal é líder absoluto há 55 meses, e está à frente dos canais de informação nacional há 1067 dias consecutivos, sem qualquer interrupção. Sozinha, a CMTV tem mais espectadores, mais share e mais audiência que a conjugação dos consumos totais de SIC Notícias, TVI24 e RTP-3.A SIC Notícias é a segunda mais vista, com 2,2% de share, seguida da TVI24, com 1,6%, e da RTP3, com 0,6%.A CMTV é emitida em todas as plataformas de cabo mas não está ainda disponível na TDT.Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.