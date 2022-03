Chelsea perde patrocínio por causa das sanções a Abramovich

O Chelsea perdeu um dos seus principais patrocinadores. A Three, uma empresa de telecomunicações, disse esta sexta-feira que já não está interessada na relação com o clube de topo da liga inglesa, na sequência das sanções aplicadas pelo governo do Reino Unido ao presidente da equipa de futebol, Roman Abramovich. A perda é significativa: representa um corte de 26% nas receitas anuais de patrocínios, revela a Bloomberg.







Segundo a agência de notícias, a Three paga 40 milhões de libras, o equivalente a 47,7 milhões de euros, por ano para colocar o seu logotipo nas camisolas dos jogadores. A equipa arrecada anualmente cerca de 155 milhões de libras em patrocínios, cerca de 185 milhões de euros.

A Hyundai Motor Co. também já está a reavaliar a sua relação com o clube e a Nike, o maior patrocinador com um contrato de 900 milhões de libras (1,1 mil milhões de euros) em 15 anos, ainda não quis fazer qualquer comentário ao assunto. Ainda assim, a Bloomberg sublinha que a Nike já suspendeu as suas vendas na Rússia.



A prejudicar as relações estão as sanções aprovadas pelo Executivo britânico ao dono do clube, pela sua ligação a Vladimir Putin, o presidente russo que invadiu a Ucrânia. Os ativos de Abramovich foram cancelados e clube só pode operar em condições muito limitadas. Não pode gastar mais de 20 mil libras (24 mil euros) em viagens ao exterior para os jogadores e restante equipa técnica, não pode transferir bens do seu estádio em Stamford Bridge e não pode vender bilhetes para os jogos. Basicamente, um clube que em 2021 obteve receitas no valor de 437 milhões de libras (521 milhões de euros) pode agora vender hambúrgueres e cervejas, assinala a Bloomberg.







