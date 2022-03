Reino Unido coloca Abramovich na lista de sanções

Governo britânico diz que milionário é "um dos poucos oligarcas a manter a sua notoriedade ao lado de Putin". Chelsea não poderá ser vendido, terá de fechar as lojas do clube e não poderá comprar ou vender jogadores.

O milionário russo Roman Abramovich, que tem nacionalidade portuguesa, é um dos sete indivíduos ligados à Rússia e a Vladimir Putin que acaba de ser adicionado à lista de sanções do Reino Unido. Com a inclusão, e além de ficar proibido de viajar, os ativos do magnata e a venda do Chelsea ficam congelados - e o futuro do clube inglês fica turvo.