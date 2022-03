Primeiro-ministro pediu a Bruxelas para estudar uma proposta para a redução temporária do IVA dos combustíveis devido à guerra na Ucrânia.

Costa propõe à UE redução do IVA nos combustíveis

À margem da conferência de imprensa em que Ursula von der Leyen, Charles Michel e Emmanuel Macron anunciavam as medidas que fazem parte do quarto pacote de sanções contra a Rússia pela invasão à Ucrânia, António Costa anunciou uma proposta que fez ao Conselho Europeu para que Estados-membro possam reduzir o IVA sobre os combustíveis, dado o aumento do preço nos últimos dias.