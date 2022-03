Sanções a Abramovich não se aplicam em Portugal

As sanções impostas por Londres ao multimilionário russo Roman Abramovich apenas se aplicam no Reino Unido. Eventuais bens e ativos que Abramovich tenha em países da UE, incluindo Portugal, não estão abrangidos.

As sanções impostas pelo governo britânico ao multimilionário russo Roman Abramovich apenas se aplicam no Reino Unido e não nos países da União Europeia (UE). O esclarecimento foi dado pelo Ministério da Justiça português em resposta escrita à Reuters.





Abramovich, dono do Chelsea FC, é cidadão português desde o ano passado, ao abrigo do processo que permitia aos descendentes de judeus sefarditas solicitar a nacionalidade portuguesa.O Ministério da Justiça indicou também à Reuters que as sanções decididas por Bruxelas contra entidades e indivíduos russos, na sequência da invasão da Ucrânia, não preveem a retirada da nacionalidade.Para já, desconhece-se quais os bens que o multimilionário terá em Portugal.O processo de obtenção da nacionalidade portuguesa por Abramovich está a ser investigado pelo Ministério Público (MP) desde janeiro por dúvidas quanto ao processo.As sanções determinadas por Londres incluem o congelamento dos bens dos oligarcas russos visados, o que levou, por exemplo, à suspensão do processo de venda do clube da "Premier League".