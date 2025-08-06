Sábado – Pense por si

Dinheiro

Canal NOW líder destacado no horário nobre acima de 1,7 milhões de espectadores

Now 06 de agosto de 2025 às 12:00
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

O NOW chega todos os dias a praticamente 1,6 milhões de portugueses, em média, o que constitui o melhor resultado de sempre.

O canal NOW continua a conquistar público, e ontem derrotou por larguíssima margem tanto a CNN Portugal como a SIC Notícias no horário nobre, período com maior consumo televisivo e investimento publicitário.

NOW
NOW

Entre as 20 e as 24 horas, o NOW alcançou uma audiência média de 107.900 espectadores, com 2,6% de share.

A larga distância do NOW ficou a CNN Portugal, com apenas 92 mil espectadores e 2,2% de share. Também atrás do NOW ficou a SIC Notícias, com apenas 79 mil espectadores e 1,9% de share no prime time.

Na média diária, o NOW, com uma audiência total de perto de 1,8 milhões de espectadores, voltou a superiorizar-se à SIC Notícias, com um share médio diário de 2,3%.

O canal NOW fechou o mês de julho com um share médio de 1,9%, equivalente a 40.688 espectadores a cada minuto do dia.

Trata-se do melhor resultado de sempre o NOW, que tem crescido constantemente, de mês para mês, desde que foi lançado, há um ano.

Em comparação com o mês de julho do ano anterior, o NOW praticamente multiplicou por 4 o número de espectadores.

O share cresceu 152,7% em relação a julho do ano passado.

O NOW chega todos os dias a praticamente 1,6 milhões de portugueses, em média, o que também constitui o melhor resultado de sempre.

O NOW é o projeto televisivo do grupo Medialivre que agrega conteúdos da SÁBADO, do Record, do Negócios e da Máxima.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

Artigos Relacionados
Tópicos Investimentos Televisão SIC Notícias CNN Portugal Vodafone MEO Medialivre
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Canal NOW líder destacado no horário nobre acima de 1,7 milhões de espectadores