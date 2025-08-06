Canal NOW líder destacado no horário nobre acima de 1,7 milhões de espectadores

O NOW chega todos os dias a praticamente 1,6 milhões de portugueses, em média, o que constitui o melhor resultado de sempre.

O canal NOW continua a conquistar público, e ontem derrotou por larguíssima margem tanto a CNN Portugal como a SIC Notícias no horário nobre, período com maior consumo televisivo e investimento publicitário.



NOW

Entre as 20 e as 24 horas, o NOW alcançou uma audiência média de 107.900 espectadores, com 2,6% de share.

A larga distância do NOW ficou a CNN Portugal, com apenas 92 mil espectadores e 2,2% de share. Também atrás do NOW ficou a SIC Notícias, com apenas 79 mil espectadores e 1,9% de share no prime time.

Na média diária, o NOW, com uma audiência total de perto de 1,8 milhões de espectadores, voltou a superiorizar-se à SIC Notícias, com um share médio diário de 2,3%.

O canal NOW fechou o mês de julho com um share médio de 1,9%, equivalente a 40.688 espectadores a cada minuto do dia.

Trata-se do melhor resultado de sempre o NOW, que tem crescido constantemente, de mês para mês, desde que foi lançado, há um ano.

Em comparação com o mês de julho do ano anterior, o NOW praticamente multiplicou por 4 o número de espectadores.

O share cresceu 152,7% em relação a julho do ano passado.

O NOW é o projeto televisivo do grupo Medialivre que agrega conteúdos da SÁBADO, do Record, do Negócios e da Máxima.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.