José Nunes reforça NOW

O jornalista e comentador desportivo José Nunes é o novo reforço do canal NOW.

Depois de 34 anos de carreira, os últimos 21 na RTP, decidiu aceitar o desafio do canal 9 para se juntar à equipa de analistas do canal de informação. “Estou feliz com este novo desafio. A hipótese de ingressar na Medialivre estava de pé já há algum tempo e finalmente concretizou-se. O que o público pode esperar de mim é o que já conhece: sensatez, isenção, racionalidade, mas também alma e coração. E assim continuarei, dando continuidade a um percurso de mais de três décadas, agora ao serviço dum grupo de comunicação que marca a agenda da informação em Portugal”, afirma José Nunes.

Além do NOW, vai também marcar presença na antena da CMTV, na Correio da Manhã Rádio e nas publicações em papel da Medialivre.

