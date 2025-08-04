Foi a melhor semana de sempre do NOW, e representa um crescimento de 281,9% em relação ao arranque da estação.

A semana passada ocorreu uma reviravolta histórica na televisão portuguesa. Pela primeira vez na história, o canal NOW ultrapassou a SIC Notícias na média semanal de share. Foi a melhor semana de sempre do NOW, e representa um crescimento de 281,9% em relação ao arranque da estação.Entre segunda feira e Domingo, ou seja, nos últimos 7 dias, o NOW ficou 4 vezes à frente da SIC Notícias. No total, a média semanal do NOW foi de 2,093% de share.



Reviravolta histórica: Canal NOW ultrapassa SIC Notícias na média semanal de share

No mesmo período, a SIC Notícias ficou atrás do canal NOW, com 2,088% de share.É um resultado inédito na televisão portuguesa, e marca um crescimento notável de um projeto televisivo em pouco mais de um ano, frente a um canal com quase 25 anos de existência.

O canal NOW fechou o mês de julho com um share médio de 1,9%, equivalente a 40 688 espectadores a cada minuto do dia.Trata-se do melhor resultado de sempre o NOW, que tem crescido constantemente, de mês para mês, desde que foi lançado, há um ano.

Em comparação com o mês de julho do ano anterior, o NOW praticamente multiplicou por 4 o número de espectadores.

O share cresceu 152,7% em relação a julho do ano passado.

O NOW chega todos os dias a praticamente 1,6milhões de portugueses, em média, o que também constitui o melhor resultado de sempre.

O NOW é o projeto televisivo do grupo Medialivre que agrega conteúdos da SÁBADO, do Record, do Negócios e da Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.