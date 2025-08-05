NOW sempre a crescer: Santana Lopes em horário nobre ultrapassa SIC Notícias e CNN

O NOW alcançou cerca de 71 mil espectadores no período entre as 20 e as 24 horas, de maior consumo televisivo e investimento publicitário, e 1,7% de share.

A rubrica “Perceções e Realidades”, no prime time do canal NOW, ultrapassou a SIC Notícias e a CNN Portugal, contribuindo para uma vitória do NOW sobre a concorrência no horário nobre.



Incêndios consomem Mondim de Basto, segundo Pedro Santana Lopes

Emitido a partir das 21h56, o espaço de opinião de Santana Lopes alcançou uma audiência média de 72228 especatdores, com 1,6% de share.

No mesmo horário, a CNN Portugal ficou atrás do canal NOW, com pouco mais de 64 mil espectadores e 1,4% de share.

Também a SIC Notícias ficou atrás do NOW, ao alcançar apenas cerca de 59 mil espectadores e 1,3% de share.

O canal NOW fechou o mês de julho com um share médio de 1,9%, equivalente a 40 688 espectadores a cada minuto do dia.

Trata-se do melhor resultado de sempre o NOW, que tem crescido constantemente, de mês para mês, desde que foi lançado, há um ano.

Em comparação com o mês de julho do ano anterior, o NOW praticamente multiplicou por quatro o número de espectadores.

O share cresceu 152,7% em relação a julho do ano passado.

O now chega todos os dias a praticamente 1,6milhões de portugueses, em média, o que também constitui o melhor resultado de sempre.

O NOW é o projeto televisivo do grupo Medialiver que agrega conteúdos da Sábado, do Record, do Negócios e da Máxima.

É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.