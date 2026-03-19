Sábado – Pense por si

Dinheiro

BCE mantém juros. Avisa que perspetivas estão "consideravelmente mais incertas"

Negócios 13:33
As mais lidas

A decisão era esperada pelo mercado, que está a antecipar uma primeira subida das taxas de referência depois do verão e ainda uma segunda até ao final do ano.

A incerteza é elevada, mas o Banco Central Europeu (BCE) ainda não vai mexer nas taxas de juro de referência na Zona Euro. Após a reunião do conselho de governadores desta quinta-feira, a autoridade liderada por Christine Lagarde , e prometeu acompanhar a evolução da guerra no Irão.

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu Arne Dedert / picture-alliance / dpa / Associated Press

O conselho decidiu manter as três taxas de juro diretoras do BCE inalteradas e "está determinado a assegurar que a inflação estabiliza no seu objetivo de 2% a médio prazo", anunciou, em comunicado. A taxa de referência, a aplicável à facilidade permanente de depósito, fica em 2%, enquanto a taxa das operações principais de refinanciamento continua em 2,15% e de facilidade permanente de cedência de liquidez em 2,4%.

Contudo, o BCE adverte que a guerra no Médio Oriente tornou as perspetivas "consideravelmente mais incertas", criando riscos em alta para a inflação e riscos em baixa para o crescimento económico. Esta "terá um impacto significativo na inflação a curto prazo através de preços mais elevados dos produtos energéticos".

O banco central indica que as suas implicações a médio prazo dependerão quer da intensidade quer da duração do conflito e da forma como os preços dos produtos energéticos afetarão os preços no consumidor e a economia e garante que o conselho "está bem posicionado para navegar esta incerteza".

A "informação disponibilizada no futuro próximo" ajudará a "avaliar" em que medida a guerra afetará as perspetivas de inflação e os riscos que as rodeiam, diz, tendo abandonado a referência a que a inflação deverá estabilizar no objetivo de 2% a médio prazo. Aliás, na atualização das projeções macroeconómicas, o "staff" de Frankfurt .

"O Conselho do BCE seguirá uma abordagem dependente dos dados e reunião a reunião na definição da orientação apropriada da política monetária. Mais especificamente, as decisões do Conselho do BCE sobre as taxas de juro basear-se-ão na avaliação das perspetivas de inflação e dos riscos em torno das mesmas – à luz dos dados económicos e financeiros que forem sendo disponibilizados –, bem como da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária. O Conselho do BCE não se compromete previamente com uma trajetória de taxas específica", acrescentou.

(Notícia atualizada às 13h30 horas)

Artigos Relacionados
Tópicos juri preços Inflação Juros Christine Lagarde Banco Central Europeu Médio Oriente Frankfurt am Main
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

BCE mantém juros. Avisa que perspetivas estão "consideravelmente mais incertas"