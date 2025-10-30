BCE mantém taxas de juro diretoras na zona euro

"O Conselho do BCE decidiu hoje manter as três taxas diretoras. A inflação continua próxima do objetivo de 2% a médio prazo e a avaliação do Conselho do BCE continua, de forma geral, inalterada", refere um comunicado emitido pelo decisor da política monetária europeia.

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quinta-feira que vai manter as taxas de juro diretoras, incluindo a taxa de depósitos em 2,00%, considerada neutra para a zona euro, por não estimular ou travar o crescimento económico.



BCE mantém taxas de juro na zona euro, apesar de incertezas comerciais e geopolíticas AP Photo/Jose Luis Magana

Numa nota divulgada no seu portal, o BCE refere que as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez manter-se-ão, assim, em 2,00%, 2,15% e 2,40%.

Na reunião de política monetária em Florença, que terminou hoje, o BCE decidiu manter, pela terceira vez consecutiva, estas taxas diretoras.

O BCE assinala que a economia continuou a crescer "apesar do mercado global desafiante", tendo destacado a robustez do mercado laboral, os balanços sólidos do setor privado e os anteriores cortes das taxas diretoras.

Ainda assim, o BCE apontou que o futuro ainda é incerto, "em particular devido às disputas comerciais e tensões geopolíticas em curso".

O BCE reforçou que o seu objetivo é estabilizar a inflação nos 2% a médio prazo e que as próximas decisões da política monetária serão tomadas com base em dados e reunião a reunião.

"As decisões do Conselho do BCE em matéria de taxas de juro basear-se-ão na sua avaliação das perspetivas para a inflação e nos riscos que a rodeiam, à luz dos dados económicos e financeiros" que forem sendo divulgados, incluindo a inflação subjacente, refere.

"O Conselho do BCE não se compromete antecipadamente com uma trajetória específica para as taxas de juro", acrescenta o organismo, no documento.

A próxima reunião do Conselho do BCE dedicada à política monetária está marcada para os dias 17 e 18 de dezembro, em Frankfurt.