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Fisco alerta para 'emails' e SMS falsos sobre regularizações de impostos e reembolsos

Lusa 12:04
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AT diz ter "conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em 'links' que são fornecidos".

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) avisa que estão a circular mensagens de 'email' e de telemóvel fraudulentas em nome do fisco a exigir a regularização de impostos e a anunciar a atribuição de reembolsos.

Autoridade Tributária e Aduaneira
Autoridade Tributária e Aduaneira DR

Numa nota publicada no Portal das Finanças, a AT diz ter "conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em 'links' que são fornecidos".

Nos exemplos dos 'emails' incluídos no aviso da AT é possível ver que, numa das mensagens, o assunto é "Documento para regularização 3 IRS 2024" e que o remete se identifica com o nome "Financas Deducao", com o 'email' "passivosfiscaisgiocondacn@resolucaocidadaosempapel.blog".

Noutro exemplo, a AT dá conta de que também é falso o 'email' que é enviado com o assunto "Conclusão pendente 3 Deduções Provisórias IRS", do 'email' identificado com o nome "Deduções", remetido do endereço "receitapublicajesualdoab@rumolivre.blog".

Num outro caso, os atacantes aliciam os destinatários a clicarem num 'link' onde devem indicar dados bancários, para receberem um suposto "reembolso fiscal" a seu favor, cujo pagamento alegadamente se encontra pendente.

A AT sublinha que "estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", porque "o seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos".

"Em caso algum deverá efetuar essas operações", recomenda a AT.

No mesmo aviso, diz ainda que está em curso "uma campanha de 'phishing' que recorre a mensagens de texto (SMS) fraudulentas", para induzir os destinatários a fazerem "um pagamento para alegadamente regularizar a sua situação tributária".

No exemplo dado pela AT, a mensagem de telemóvel é enviada fraudulentamente em nome de "AT.GOV.PT" e contém o seguinte texto, com um 'link': "Processo de penhora iniciado. Último Dia para pagamento. Evite custos adicionais em: (...)".

Na nota publicada no Portal das Finanças, a AT recomenda aos cidadãos a leitura do "folheto informativo sobre Segurança da Informação" disponível no 'site', sem, no entanto, disponibilizar diretamente esse documento nessa página.

Para o encontrar sem sair do 'site' da AT, é possível escrever na barra de pesquisa a expressão "folheto informativo sobre Segurança da Informação" e, de seguida, selecionar o primeiro resultado no segmento "informação".

Neste folheto, a AT recomenda aos cidadãos que não respondam às mensagens que suscitam dúvidas, não cliquem em 'links', não descarreguem ou abram ficheiros e não forneçam "as suas credenciais para acesso ao Portal das Finanças".

Adicionalmente, sugere que os cidadãos apaguem as mensagens "de origem desconhecida ou de conteúdo duvidoso".

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