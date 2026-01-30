Sábado – Pense por si

30 de janeiro de 2026 às 11:10

Trump vai anunciar novo presidente da Reserva Federal esta sexta-feira

Recorde-se que o atual presidente da Fed, Jerome Powell, termina o mandato em maio. Powell tem sido insultado e pressionado por Donald Trump por diversas vezes, por não baixar as taxas de juro.

