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Tem recebido "chamadas fantasmas"? É uma forma de preparar "burlas futuras"

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00

Centenas de pessoas em Portugal têm denunciado casos em que quando devolvem uma chamada a pessoa do outro lado afirma nunca ter efetuado qualquer contacto. As autoridades já disseram tratar-se de uma técnica chamada spoofing. À SÁBADO, o especialista em cibersegurança David Russo esclarece este esquema pode fazer com que o burlão obtenha "dados pessoais".

Centenas de pessoas em Portugal têm sido surpreendidas com uma situação no mínimo insólita: recebem chamadas de números nacionais e ao devolverem, a pessoa do outro lado informa que nunca efetuou qualquer contacto. A situação tem já deixado algumas pessoas apreensivas e até mesmo confusas, mas as autoridades já vieram a esclarecer: trata-se de uma técnica conhecida como spoofing.  

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