31 de janeiro de 2026 às 09:01

Trump anunciou novo presidente da Fed: 'Jornal de Negócios' analisa o perfil do sucessor de Powell

Depois de terem sido considerados mais de uma dezena de nomes, a opção do Presidente dos EUA acabou por incidir num antigo governador da Reserva Federal, com um perfil mais "hawkish" que parece não ser coincidente com o que Trump pretende para o cargo: favorecer a descida das taxas de juro. O jornalista do Negócios, Diogo Mendo Fernandes, analisa a escolha de Kevin Warsh para sucessor de Jerome Powell na liderança do banco central, caso seja aprovado na necessária confirmação pelo Senado.

