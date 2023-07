Em plena pandemia, Andreia Melo e Tânia Matos deixaram os empregos na banca – uma experiência acumulada de 11 anos –, para ensinarem finanças pessoais a leigos. Dizem-lhes que cuidar delas “não é um bicho de sete cabeças”. Tendo em conta que os portugueses são os mais iletrados financeiros da Europa (em janeiro de 2022 saiu um estudo do Banco Central Europeu neste sentido), as ex-bancárias, que não viam as pessoas como números, tentam reverter a situação com um discurso descontraído e tratamento por “tu”.