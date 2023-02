Bárbara Barroso: “Os jovens que hoje não poupam vão ser os pobres de amanhã”

É especialista em literacia financeira, fundadora do laboratório MoneyLab e autora do podcast MoneyBar. Ajuda pessoas a gerir poupanças e investimentos, e a multiplicar o dinheiro.

Querer poupar e não saber por onde começar é a principal dificuldade de quem procura Bárbara Barroso. Por isso é que a especialista em finanças pessoais diz que “as escolas deveriam ter uma disciplina exclusiva de educação financeira”. Nasceu em Cascais há 39 anos e começou a ganhar dinheiro aos 13, a dar explicações de matemática. Licenciada em Ciências da Comunicação, foi jornalista de economia em várias publicações, fez formação na área da banca, certificou-se em consultoria financeira na Universidade de Boston, nos EUA, e dá palestras em Portugal e no estrangeiro. É mãe de Lourenço e Tomás, de 12 e 9 anos, que “já são investidores”, como revela. Bárbara defende que em casa “o dinheiro nunca deve ser um tabu”. O seu último livro, Ponha o Seu Dinheiro a Trabalhar para Si, lançado em fevereiro do ano passado, continua no top de vendas.