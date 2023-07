Literacia financeira infantil: 'Nas famílias o dinheiro é um tema tabu'

Cristina Judas quer ensinar literacia financeira aos mais novos (e aos seus pais) e para isso lançou a Hey!Möney, uma forma de ensinar a lidar com dinheiro a brincar.

Cristina Judas cresceu sem qualquer tipo de literacia financeira, mas quando chegou a altura de entrar na faculdade a sua família deparou-se com uma situação que obrigou a jovem a ter de racionar o dinheiro disponível. Sem dinheiro, foi um familiar que a ajudou com 300€ mensais, que tinham de dar para tudo, desde as propinas da faculdade, passando pelos transportes e restantes despesas diárias. Teve de aprender na hora a gerir um orçamento limitado. E para que os filhos não passassem pelo mesmo, a engenheira decidiu que tinha de lhes ensinar a gerir o dinheiro desde novos. E depois decidiu alargar essa vontade a outras crianças, criando a Hey!Möney, uma forma de ensinar literacia financeira a crianças.