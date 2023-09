Prestações fixas durante dois anos. O que se sabe das novas medidas do Governo?

O Governo pretende ver aprovadas na próxima semana as novas medidas de apoio às pessoas que contraíram crédito habitação e que viram as suas prestações aumentar face à subida das taxas Euribor. De acordo com o Jornal de Negócios, uma das medidas envolve a redução e estabilização durante dois anos das prestações pagas pelo crédito de habitação.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos credito habitação medida prestação fixa

A redução será compensada mais tarde durante o pagamento do empréstimo, e que dentro de dois anos, as taxas de juro que estão em máximos de 22 anos baixem.A prestação a pagar pelas famílias deverá refletir 75% da Euribor, de acordo com o semanário Expresso , e a medida deverá ser acessível a todos os clientes bancários que contraíram crédito.Além desta medida, o Governo quer reforçar os apoios a quem tem uma elevada taxa de esforço, através de um alargamento do montante, do prazo e de uma facilitação do acesso ao apoio.