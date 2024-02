A tendência financeira de 2024 nas redes: poupar é 'cool'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Rejeitar tentações para gastar dinheiro, ter objetivos de poupança – e partilhar isso com todos nas redes sociais. O "loud budgeting" está na moda entre a geração Z nas redes sociais lá fora, em particular o Tik Tok. Não é sobre ser frugal, mas sobre ter controlo.

Vi um vídeo recentemente de alguém a falar sobre como tinha reduzido o seu estilo de vida e eu vou fazer aqui a minha versão para 2024”, anuncia a rapariga enquanto se maquilha, num vídeo na rede social Tik Tok com 655 mil visualizações. Noutro vídeo, uma jovem está no trabalho a responder à pergunta “como é que vais fazer loud budgeting em 2024?” (Resposta: vai sair do ginásio para “poupar dinheiro”). E, entre centenas de outros vídeos sobre o tema, há o de uma mulher a simular um convite para explicar como se faz loud budgeting. “Vamos jantar hoje a este restaurante sofisticado, queres vir?”, pergunta. A resposta: “Não, porque posso pegar nos 100 dólares que ia gastar no jantar e pô-los na minha conta a prazo”.