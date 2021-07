Lesado do BES confronta advogados de Ricardo Salgado à porta do Tribunal

Aos jornalistas, Jorge Novo mostrou-se satisfeito com as declarações do advogado: "Esta declaração agradou-me porque confirma que deixou uma provisão no BES que transitou para o Novo Banco".

No caso de Jorge Novo, de 64 anos, estão em causa "mais de cem mil euros" de uma poupança feita ao longo da vida, contou aos jornalistas o homem que hoje de madrugada saiu de Oliveira de Azeméis para participar numa manifestação de apenas cinco pessoas, do outro lado da rua do tribunal.

Por volta das 13:00, Jorge Novo foi interpelado pela polícia por estar na porta principal do tribunal com uma máscara de proteção onde se lia "ROUBADO BES". Os agentes explicaram que a manifestação era do outro lado da rua e para permanecer naquele local teria de usar uma máscara descaracterizada.

"Todos os emigrantes e lesados no papel comercial pedem responsabilidades ao Novo Banco, Banco de Portugal e ao Governo", afirmou em declarações aos jornalistas, acrescentando que gostaria que Ricardo Salgado estivesse hoje presente para "confirmar novamente que deixou uma provisão no BES".

O ex-banqueiro de 77 anos voltou a não comparecer hoje no Campus da Justiça, onde pela terceira vez está previsto o início do julgamento, em que responde por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito do processo Operação Marquês.