"Não devo nem nunca devi um cêntimo" ao Fisco, diz Fernando Santos

O selecionador nacional reage à interpretação do tribunal arbitral de que, ao receber o salário por via de uma empresa criada para o efeito, Fernando Santos pretendia apenas pagar menos impostos. Também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garante que o contrato visava apenas "evitar constrangimentos se e quando existissem rescisões" da equipa técnica.

A decisão do Centro de Arbitragem (CAAD) dando razão ao Fisco na disputa com o selecionador nacional, Fernando Santos, sobre o pagamento de impostos, motivou reações do próprio selecionador e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que admitem vir a optar por ações legais.