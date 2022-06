O engenheiro do Euro 2016 – que muitos já querem mandar embora – chega aos 100 jogos na seleção

Com 40 dias, Fernando Santos já estava na festa da inauguração do antigo estádio da Luz (os pais, sócios do Benfica, levaram-no), mas foi no FC Porto que se tornou conhecido, ao conquistar, em 1998, o quinto título consecutivo do clube, ficando conhecido como Engenheiro do Penta. Em 2016, depois de alcançar o título de campeão europeu em Paris (batendo na final a França com um golo de Éder, já no prolongamento), passou a ser o Engenheiro do Euro.