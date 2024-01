Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Francisco López, que diz ser o inventor do sistema de suporte de vídeo à arbitragem, levou a FIFA e a RFEF a tribunal, para suspender uso da tecnologia. Decisão está nas mãos de um juiz.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

VAR pode deixar de ser utilizado no futebol

O sistema de suporte de vídeo à arbitragem (VAR) chegou a tribunal esta terça-feira devido a problemas sobre a sua autoria. Um caso que pode levar a que a ferramenta deixe de ser utilizada nas competições como medida cautelar.



REUTERS/Wolfgang Rattay

O espanhol Francisco López afirma que foi ele quem criou o sistema, tendo apresentado a invenção ao Ministério da Educação e Cultura em setembro de 1999, com o projeto intitulado de "El Futbol del siglo XXI" (O futebol do século XXI).

Desde que o sistema foi implementado pela primeira vez, em 2018, no Campeonato do Mundo, Francisco López tem vindo a alegar que a sua ideia foi plagiada pela FIFA.

Ao longo dos anos, o espanhol tentou que a invenção fosse reconhecida pela FIFA e pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Após sete anos a tentar que a sua ideia fosse reconhecida, decidiu passar para o Tribunal de Comércio n.º 6 de Madrid, onde um juiz irá determinar se o VAR deve deixar de ser utilizado no futebol, numa audiência marcada para esta terça-feira.

"Está tudo registado, a única coisa que fizeram agora foi mudar-lhe o nome", disse Francisco López ao jornal espanhol AS em 2017. "O desenvolvimento foi baseado no meu projeto, registei-o no Registo Geral de Propriedade Intelectual em 1999 e a sua posterior extensão foi registada em 2006."

Em 2018, Francisco López enviou um pedido à RFEF e à FIFA, para não utilizarem o sistema, pelo qual pediu uma indemnização de 15 milhões de euros, afirmando que tinha todas as provas que comprovam a sua invenção. "Há anos, foi uma invenção para beneficiar o futebol", disse, acrescentando que "não queria nada", mas agora viu "como a FIFA agiu para o seu próprio interesse".

Na entrevista, o espanhol mencionou que estava feliz pelo sistema de suporte de vídeo à arbitragem estar a ser utilizado. "Estou tão feliz que [o VAR] está a ser utilizado. Parabéns aos árbitros porque o futebol se reinventou, tornou-se um novo desporto", disse.