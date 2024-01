Roma despede José Mourinho

José Mourinho foi esta terça-feira despedido pela Roma. O clube emitiu um comunicado a dar conta da saída do treinador português e dos seus colaboradores com efeitos imediatos.





O senhor que se segue

"Agradecemos ao José em nome de todos nós, da Roma, pela paixão e empenho que demonstrou desde a sua chegada aos giallorossi", disseram os dono Dan e Ryan Friedkin, citados no site do clube."Teremos sempre boas recordações da sua gestão, mas acreditamos que, no melhor interesse do clube, é necessária uma mudança imediata. Desejamos ao José e aos seus colaboradores o melhor para o futuro", pode ainda ler-se no comunicado.Durante o dia de ontem circularam notícias em Itália de que o lugar do treinador português - que terminava contrato no final da época - teria o lugar em risco. A equipa foi eliminada da Taça de Itália na semana passada, depois de perder o dérbi com a Lazio, perdeu depois com o Milan, tendo cedido em quatro de oito jogos com adversários diretos na Serie A, somando apenas seis pontos em 24 possíveis.Dizia-se também que os Friedkin, os donos da Roma, não estavam propriamente impressionados com os comentários inflamados que o treinador português tinha vindo a fazer sobre os árbitros, além de estarem igualmente preocupados com a distância na classificação relativamente aos lugares de apuramento para a Champions. A presença na Liga dos Campeões é tida como fundamental, dados os problemas financeiros que o clube enfrenta, e o atual 9.º lugar no campeonato está longe de ser confortável.Mourinho chegou à Roma em 2021, pouco depois de ser despedido pelo Tottenham, pela mão de Tiago Pinto, que também está de saída da Roma.O treinador português encontrou um clube em dificuldades, limitado pelo Fair Play Financeiro, mas mesmo assim conseguiu ganhar a Liga Conferência, tendo chegado à final da Liga Europa na época passada. Convenceu jogadores como Tammy Abraham, Paulo Dybala ou Romelu Lukaku a juntarem-se ao seu projeto, mas as lesões e a escassez de recursos acabaram por não lhe dar os resultados que certamente queria.Adorado pelos adeptos, que clamavam o seu nome no estádio, José Mourinho não conseguiu colocar os giallorossi na rota do scudetto, mas garantidamente uniu o clube.

A Roma não revelou no comunicado quem será o próximo treinador da equipa mas ontem a imprensa italiana já falava no nome de Daniele De Rossi.



O antigo jogador, de 40 anos, que fez praticamente toda a carreira de futebolista nos giallorossi, está a dar os primeiros passos como treinador. Deixou a SPAL na época passada, depois de ganhar apenas três de 17 encontros; antes tinha sido adjunto de Roberto Mancini na seleção italiana.