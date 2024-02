Super Bowl. Namorado de Taylor Swift gritou com treinador, mas acabou a festejar

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Os Kansas City Chiefs venceram o Super Bowl este domingo. A equipa sagrou-se campeã da National Football League (NFL, a Liga de Futebol Americano) frente aos San Francisco 49ers ao conseguir superar o adversário no prolongamento por 25-22 no domingo, dia 11. Foi a segunda vitória consecutiva do Kansas City Chiefs neste campeonato.





Isto foi o que aconteceu durante o jogo, mas muitas atenções também estavam viradas para as bancadas. Afinal, em campo estava Travis Kelce, tight end (posição ofensiva) dos Kansas City Chiefs, e namorado da cantora Taylor Swift, que estava nas bancadas.

Durante o último touchdown que deu a vitória ao Kansas City Chiefs, a cantora, que foi uma das celebridades mais esperadas neste campeonato, foi vista numa suite nas bancadas, juntamente com a atriz Blake Lively, a rapper Ice Spice e a cantora Lana Del Rey a festejar o último momento.

Após o festejo, Taylor Swift foi para o campo com a sogra, Donna Kelce, para poder celebrar a vitória com o seu namorado. O abraço entre o casal, o centro das atenções durante esta temporada de futebol, acabou por ser considerado um final cinematográfico pelos fãs nas redes sociais. "Como é possível não gostar dos dois? Eles são realmente o melhor casal de poderosos", lê-se num comentário na rede social X (antigo Twitter).

| Travis Kelce after seeing Taylor Swift for the first time since his Super Bowl win!



"Come here girl"



pic.twitter.com/ZyADdtgpmL — The Eras Tour (@tswifterastour) February 12, 2024

Mas a estrela de futebol americano e Taylor Swift não foram as únicas celebridades presentes no Super Bowl.

O cabeça de cartaz: Usher

Usher foi a atração principal do espetáculo no intervalo Apple Music Super Bowl do Super Bowl, que decorreu no estádio Allegiant em Las Vegas, EUA.

O cantor decidiu levar várias extravagâncias ao espetáculo com vários dançarinos e convidados especiais, com quem interpretou os seus maiores êxitos das últimas décadas.

"É uma honra de uma vida finalmente marcar uma apresentação no Super Bowl da minha lista de desejos", disse Usher num entrevista ao CBS Sunday Morning uma semana antes do jogo. "Mal posso esperar para trazer ao mundo um espetáculo diferente de tudo o que já viram de mim antes."

Para a sua estreia como artista principal no campeonato, Usher levou Alicia Keys como convidada especial, tendo iniciado com o seu êxito If I Ain't Got You, seguindo-se My Boo. H.E.R também se juntou ao artista para tocar um solo de guitarra nas suas outras músicas Burn e em Bad Girl.

Usher ainda levou Will.i.am a palco durante a sua música OMG, e Lil Jon apareceu para Turn Down for What e Yeah, juntamente com o rapper Ludacris.

Usher nós te amamos! “Yeah!” clássico absoluto dos anos 2000 #SuperBowl pic.twitter.com/sB65JKDuKE — BCharts (@bchartsnet) February 12, 2024

Os outros espetáculos

Usher e os seus convidados não foram os únicos artistas a atuar no Super Bowl. O ícone da música country, Reba McEntire, cantou o hino nacional antes no início do jogo.

Esta foi a primeira vez que Reba McEntire atuou nesta competição norte-americana. "Nunca imaginei, quando cantei o hino no National Finals Rodeo há 50 anos, que o estaria a cantar hoje na Super Bowl", disse a cantora antes do jogo.

Esta também não foi a única a cantar antes do início da partida. Post Malone cantou America the Beautiful com o apoio da sua guitarra, e a cantora Andra Day subiu ao palco para cantar Lift Every Voice and Sing.

Também houve atuações em linguagem gestual para cada canção. O ator Daniel Durant interpretou o hino nacional, enquanto a atriz e modelo Anjel Piñero interpretou America the Beautiful, e Shaheem Sanchez, ator e coreógrafo, Lift Every Voice and Sing.

Final recheada de celebridades

Dezenas de celebridades e executivos marcaram presença no Estádio Allegiant, em Las Vegas, para assistir ao Super Bowl entre os San Francisco 49ers e os Kansas City Chiefs.

Justin e Hailey Bieber foram vistos a assistir ao jogo juntamente com Kendall Jenner e Khloe Kardashian. A cantora Ciara e o seu marido Russell Wilson, quarterback dos Denver Broncos, foram vistos nos lugares mesmo por cima destes.

A cantora Gwen Stefani e o seu marido, o cantor Blake Shelton, também marcaram presença, assim como o cantor Jared Leto, a rapper e atriz Queen Latifah e a cantora Lady Gaga.

Grandes nomes do basquetebol norte-americano, como LeBron James e Draymond Green, foram vistos juntos nas bancadas, onde assistiram ao jogo com as suas respetivas famílias.

O famoso cozinheiro australiano Gordon Ramsay assistiu ao jogo com a sua filha Megan, e Dan Reynolds, da banda Imagine Dragons, estava sentado perto do cozinheiro.

Vários executivos do setor da tecnologia também foram vistos na Super Bowl, como Elon Musk, juntamente com o seu filho X AE A-Xii, o diretor executivo da Apple, Tim Cook. Já o diretor executivo da Square, Jack Dorsey, foi visto nas bancadas perto de Jay-Z, Beyoncé e as suas duas filhas Blue Ivy Carter e Rumi Carter.

Paul McCartney também decidiu aparecer neste Super Bowl, tendo sido visto ao pé da cantora Taylor Swift, Ice Spice, Blake Lively e Lana Del Rey.

Os atores Jon Hamm e Miles Teller foram fotografados durante o evento, assim como Paul Rudd e o seu filho, Jack Sullivan Rudd.

Travis Kelce atacou o treinador

Travis Kelce acabou a celebrar a vitória da sua equipa e a festejar com a namorada Taylor Swift, mas também protagonizou um momento mais tenso. Durante o intervalo, Travis Kelce empurrou o seu treinador, Andy Reid, após ter sido retirado de campo, uma vez que o seu substituto Isaiah Pacheco fez um fumble – quando um jogador que tem posse de bola a deixa cair – enquanto os Kansas City Chiefs estavam a perder por 10-3.

O jogador mostrou as suas frustrações ao gritar e a empurrar o treinador, fazendo com que o mesmo perdesse o equilíbrio. O jogador foi então arrastado por um colega de equipa, enquanto batia com o capacete no chão.

Após a vitória da equipa, Travis Kelce minimizou o desentendimento entre os dois. "Tenho o melhor treinador que este jogo já viu", disse o jogador. "É um dos melhores líderes de homens que já vi na minha vida, ajudou-me muito no passado a canalizar as emoções, a canalizar a paixão. Devo toda a minha carreira a este homem e ao facto de ser capaz de controlar as minhas emoções, e adoro-o."

Andy Reid também acabou por minimizar o incidente. "Ele mantém-me jovem. Ele testou a anca. Apanhou-me desequilibrado - normalmente eu dava-lhe um bocadinho, mas sabem que mais, eu não tinha pés para andar", disse o treinador ao CBS News.