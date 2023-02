Chiefs vencem terceiro Super Bowl com grande segunda parte

Uma grande segunda parte e um pontapé de Harrison Butker a oito segundos do fim permitiram no domingo aos Kansas City Chiefs derrotar os Philadelphia Eagles, por 38-35, no Super Bowl de futebol americano.







Kirby Lee-USA TODAY Sports via Reuters

A perder por 10 pontos ao intervalo (24-14), os Chiefs, comandados por um quase perfeito Patrick Mahomes, conseguiram dar a volta ao resultado e venceram pela terceira vez o Super Bowl.Mahomes, que chegou a assustar no final da primeira parte, depois de sair a coxear, terminou com a 'maldição' do jogador mais valioso (MVP) da fase regular, que já não ganhava o Super Bowl desde 1999 -- foi também eleito o melhor da final.Pela sexta vez neste século chegaram ao Super Bowl as duas melhores equipas da fase regular, que venceram as respetivas conferências com 14 vitórias e três derrotas, além de estarem frente a frente os dois melhores ataques.E esta força ofensiva notou-se logo a abrir, com ambos as equipas a conseguirem 'touchdowns' nas duas primeiras posses de bolas, sendo que foram os Eagles os primeiros a colocar pontos no marcador.Ainda antes dos primeiros cinco minutos, o 'quarterback' dos Eagles, Jalen Hurts, aproveitou uma curta corrida de uma jarda para fazer um primeiro ensaio da partida, deixando a equipa de Filadélfia em vantagem por 7-0 - o ponto extra foi convertido.Os Chiefs não demoraram a reagir e da forma mais comum, numa ligação entre o 'quarterback' Patrick Mahomes e o 'tight end' Travis Kelce, que recebeu um passe de 18 jardas para o 'touchdown'.A equipa de Kansas City conseguiu parar o ataque dos Eagles na posse de bola seguinte e podia ter passado para a frente no seu 'drive', mas Harrison Butker acertou no poste um pontapé de 42 jardas, mantendo o 7-7 no final do primeiro período.Os Eagles não perderam tempo e, com apenas oito segundos percorridos no segundo período, Hurts lançou uma 'bomba' de 45 jardas para o 'touchdown' de AJ Brown.Sem que os Chiefs conseguissem responder, os Eagles pareciam estar no controlo do encontro, mas Hurts cometeu um erro e deixou a bola fugir das mãos, com Nick Bolton a recuperar e a conseguir o segundo 'touchdown' da equipa de Kansas.No seu primeiro Super Bowl, Hurts não pareceu ficar afetado pelo erro e no 'drive' seguinte - em que os Eagles arriscaram em dois quartos 'downs' - conseguiu o seu segundo 'touchdown', numa corrida de quatro jardas.Em desvantagem por 21-14, os Chiefs ainda tiveram duas más notícias antes do intervalo, com Mahomes a sair a coxear, após sofrer um toque no tornozelo direito, que magoou há umas semanas, e Jake Elliott a acertar um pontapé de 35 jardas, aumentando o avanço dos Chiefs (24-14).Já depois de Rihanna ter brilhado no tradicional espetáculo de intervalo, os Chiefs fizeram um 'drive' praticamente perfeito, com Isiah Pacheco a reduzir a desvantagem com uma corrida de uma jarda (24-21).Após um longuíssimo 'drive', os Eagles, que estiveram quase a permitir mais um 'touchdown' defensivo aos Chiefs, conseguiram aumentar a vantagem, graças a um pontapé de 33 jardas de Elliott (27-21).Perfeito após o intervalo, Mahomes, aparentemente sem problemas físicos, fez o nono passe acertado na segunda parte - em outros tantos tentados até ali - para o 'touchdown' de Kadarius Toney, colocando os Chiefs pela primeira vez na frente (28-27).Se os Chiefs entraram bem para a segunda parte, os Eagles deixaram de conseguir atacar com a mesma qualidade e viram a sua defesa cometer muitos erros, deixando, por exemplo, Toney fazer um 'punt return' de 65 jardas - o mais longo da história do Super Bowl - ou Skyy Moore completamente só para mais um 'touchdown' (35-27).Hurts, que se tornou o 'quarterback' com mais jardas em corrida num Super Bowl, voltou a aparecer no encontro dentro dos seis minutos finais, com o seu terceiro 'touchdown' e ainda a conversão dos dois pontos extra, que colocaram o jogo empatado a 35 pontos.Já dentro dos dois minutos finais e com os Chiefs a fazerem correr o tempo para tentarem pontuar e não deixar hipótese aos Eagles de atacar, um jogador de Filadélfia fez uma falta, que deu um primeiro 'down' automático aos adversários.Jerick McKinnon podia ter feito um 'touchdown' para os Chiefs, mas preferiu para a uma jarda da linha de fundo para não deixar tempo de ataque aos Eagles - este 'touchdown' teria transformado este no Super Bowl com mais pontos da história.Apesar da pressão de já ter falhado um pontapé durante um encontro, Butker não desperdiçou a oportunidade de dar o título aos Chiefs, a oito segundos do final.