Final do campeonato da NFL que reúne todos os anos as maiores estrelas da música e do futebol americano decorre este domingo, 11.

Super Bowl além do desporto: do anúncio milionário de Messi ao camarote de luxo de Taylor Swift

Os Kansas City Chiefs e os San Francisco 49ers irão estar frente a frente naquela que é considerada a maior competição de futebol americano: a final da National Football League (NFL) dos EUA. O jogo, que terá lugar no Allegiant Stadium, em Las Vegas, conta também todos os anos com as maiores estrelas da música no seu intervalo.