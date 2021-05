Sporting recebido na CML. 'Sem rivais não teríamos chegado aqui', diz Varandas

O Sporting, campeão nacional 2020/21, foi recebido esta quinta-feira na Praça do Município, em Lisboa. Fernando Medina, o presidente da autaquia, saudou os verdes e brancos.





"Parabéns Sporting, parabéns jogadores, equipa técnica, staff, direção, adeptos e associados. O Sporting é, com inteira justiça, o campeão nacional de futebol", disse Fernando Medina, no discurso feito na Praça do Município. "No desporto, como em todas as áreas, o sucesso não é fruto do acaso."Medina elogiou ainda Rúben Amorim, "alfacinha de gema", pelo seu trabalho e a "lufada de ar fresco" que trouxe ao futebol nacional.Frederico Varandas, o presidente do Sporting, aludiu aos rivais no seu discurso. "Foram duros dentro de campo, adversários difíceis… Graças a eles obrigaram-nos a superar cada jornada, a bater recordes, atrás de recordes. Sem eles não teríamos chegado aqui", afirmou."Seria uma injustiça confundir duas grandes instituições com pessoas que representam essas instituições", "cada clube tem a sua estratégia e assim é legítimo" – referiu os casos de Covid no Benfica e as polémicas com a arbitragem envolvendo o FC Porto. "O Sporting Clube de Portugal venceu por ter sido mais competente", considerou.Varandas criticou ainda Pinto da Costa, que considerou os festejos do Sporting um espetáculo "degradante". "Houve excessos, tal a dimensão do clube e de sentimento, degradante é ouvir a minha voz em escutas de corrupção, anos e anos", disse Varandas.Sobre Rúben Amorim, o presidente sportinguinsta sublinhou que "revela qualidade, energia positiva, um lufada de ar fresco, saibamo-lo tratar bem"."Sobre Coates – só tenho uma coisa a dizer, respeito, muito respeito", adiantou. "Vejo homens que jogam com a alegria de miúdos, algo que é fantástico", considerou visivelmente emocionado."Para todos, celebrem, festejem e não se esqueçam de gritar bem alto, que o Sporting voltou a ser o número um em Portugal", terminou o presidente do Sporting.